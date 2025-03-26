Пожилой мужчина в Башкирии ушел из дома и исчез

83-летний житель деревни Кысынды Архангельского района Башкирии пропал без вести 26 марта, информирует «БашРегионСпас».

По данным волонтеров, он был одет в синюю куртку, черное трико с лампасами, черные галоши и шапку-ушанку. Среди других примет исчезнувшего — рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и карие глаза.

Как отметили добровольцы, он может страдать амнезией. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или на единый номер 112.

Напомним, в республике уже два года ищут уфимца Александра Уразбахтина.