В Уфе инспекторы ДПС применили силу к агрессивной хозяйке «Мерседеса»

В «Паутину» ГАИ Уфы попалась хозяйка «Мерседеса». Женщину остановили на проспекте Октября во время спецоперации «Должник». Она начала вести себя агрессивно, грубила, неадекватно реагировала на просьбы сотрудников полиции передать документы, закрылась в салоне автомобиля. Выяснилось, что она накопила 30 административных нарушений в области безопасности дорожного движения.

Инспекторы ДПС пытались вывести гражданку из салона автомобиля, но она заблокировала двери в салоне иномарки и попыталась уехать. Несколько раз предупредив её о возможных последствиях, полицейские в присутствии понятых разбили стекло автомобиля.

В отношении нее в соответствии с законом «О полиции» была применена физическая сила и спецсредства — наручники. По данным ГАИ Уфы, 43-летнюю женщину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. За это нарушение суд назначил штраф — 3 тысячи рублей. Материалы по несвоевременной уплате штрафов для принятия решения передали в суд.