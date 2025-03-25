В Башкирии пропала девушка с красно-рыжими волосами

Волонтеры Башкирии ведут поиски 22-летней Анастасии Куенковой. Как информирует «Лиза Алерт РБ», жительница села Минзитарово Иглинского района пропала без вести накануне, 24 марта.

По данным отряда, девушка была одета в черную куртку с капюшоном, леопардовую вязаную кофту, черные спортивные штаны и кроссовки. Среди других ее примет — рост 157 см, красно-рыжие волосы, голубые глаза.

Все, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по номеру: 8 800 -700-54-52 или 112.

Ранее в республике завершились поиски отца с 4-летним ребенком.