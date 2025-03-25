В Башкирии избитую «Булочкой» девушку отправили на экспертизу

Избитую жителем города Салавата по кличке Булочка девушку отправили на судмедэкспертизу. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

«Заявительнице было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. После получения от медиков результатов обследования отделом МВД России по Салавату будет принято процессуальное решение», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в телеграм-канале «Честный репортаж» появилась информация о том, что мужчина сломал нос девушке за отказ в любовных утехах. Пострадавшая рассказала, что за ней начал ухаживать якобы местный «авторитет» по кличке Булочка. На днях он ворвался к ней домой: выломал дверь, избил, издевался и сломал нос. По ее словам, мужчина пытался ухаживать за ней, а получив отказ, начал приставать, а потом преследовать.

Девушка написала заявление в полицию. Отмечается, что она может быть не единственной жертвой избиения агрессора.