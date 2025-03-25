В Башкирии фирма заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить пристава

Организацию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупционное преступление. Прокуратура Альшеевского района выяснила, что в январе этого года глава компании «Фаворит» передал замначальника отдела службы судебных приставов незаконное вознаграждение в 5 тысяч рублей, чтобы тот снял запреты на регистрационные действия с имуществом фирмы. Должностное лицо от взятки отказалось.

Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В итоге фирму оштрафовали на 1 млн рублей, в директору придется ответить за свой поступок по уголовной статье «дача взятки».

Ранее «Башинформ» сообщил, что в Башкирии экс-полицейский обвиняется в мошенничестве на 20 млн рублей.