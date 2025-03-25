Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Происшествия
25 Марта , 11:21

В Башкирии экс-полицейский обвиняется в мошенничестве на 20 млн рублей

Ксения Калинин
Фото:Ксения Калинин

Бывший оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РБ, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве на общую сумму более 20 млн рублей, предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2023 года в Нефтекамске мужчина получил от учредителей коммерческой организации, занимающейся пассажирскими перевозками, взятку в размере 8 млн рублей за общее покровительство и информирование о предстоящих проверках, а также за совершение незаконных действий, связанных с организацией проверочных мероприятий в отношении конкурентов. Кроме того, в феврале-марте 2024 года он похитил деньги и драгоценные изделия на сумму более 12 млн рублей, принадлежащие уфимке, под предлогом предотвращения в отношении нее заказного убийства.

«Оперативниками собственной безопасности МВД по РБ в ходе комплекса мероприятий был выявлен факт противоправных действий, совершенных бывшим сотрудником подразделения уголовного розыска. Собранные оперативниками по данному факту материалы также переданы в следственные органы», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее разыскиваемый за смертельное избиение мужчины уфимец сам сдался полиции.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru