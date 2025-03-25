В Башкирии экс-полицейский обвиняется в мошенничестве на 20 млн рублей

Бывший оперуполномоченный отделения по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РБ, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве на общую сумму более 20 млн рублей, предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2023 года в Нефтекамске мужчина получил от учредителей коммерческой организации, занимающейся пассажирскими перевозками, взятку в размере 8 млн рублей за общее покровительство и информирование о предстоящих проверках, а также за совершение незаконных действий, связанных с организацией проверочных мероприятий в отношении конкурентов. Кроме того, в феврале-марте 2024 года он похитил деньги и драгоценные изделия на сумму более 12 млн рублей, принадлежащие уфимке, под предлогом предотвращения в отношении нее заказного убийства.

«Оперативниками собственной безопасности МВД по РБ в ходе комплекса мероприятий был выявлен факт противоправных действий, совершенных бывшим сотрудником подразделения уголовного розыска. Собранные оперативниками по данному факту материалы также переданы в следственные органы», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее разыскиваемый за смертельное избиение мужчины уфимец сам сдался полиции.