17-летнему жителю Башкирии избрали меру пресечения за смертельную драку

Несовершеннолетнему жителю города Салавата избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 мая 2025 года. Постановление пока в законную силу не вступило. По информации объединенной пресс-службы судов РБ, 17-летний местный житель подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии органов предварительного следствия, ночью 22 марта возле клуба «Шаровая молния» в Салавате несовершеннолетний во время конфликта нанес не менее одного удара рукой в область лица ранее незнакомому 38-летнему мужчине. Тот упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего доставили в больницу – он скончался 23 марта в результате черепно-мозговой травмы.