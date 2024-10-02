В Уфе любитель пьяного вождения лишился своей иномарки

Кировский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего уроженца Тюменской области. Он обвиняется в преступлении по статье «за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Подсудимый и раньше садился за руль пьяным, но должных выводов не сделал. Когда его машину снова остановили сотрудники ГАИ, мужчина был «под градусом». В суде он признал свою вину.

«Оценив обстоятельства совершения преступления подсудимым, суд, наряду с назначенным наказанием в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно и дополнительным наказанием в виде лишения права на управление транспортными средствами, принял решение о конфискации автомобиля марки Chevrolet KL1J Cruze, которым управлял подсудимый в момент совершения преступления, в доход государства», — сообщили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Башкирии по наводке жителя задержали пьяного водителя.