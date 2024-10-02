В Башкирии по наводке жителя задержали пьяного водителя

В Башкирии по сообщению в чат-боте автоинспекторы задержали пьяного водителя.

Как сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов, накануне в Ишимбайском районе неравнодушный гражданин сообщил, что нетрезвый водитель за рулём «Опель Астра» движется в сторону города Ишимбая со стороны деревни Салихово.

Информация была передана сотрудникам местной ГАИ. Оперативные и профессиональные действия полицейских привели к задержанию правонарушителя и отстранению его от управления транспортным средством.

«Подозрения подтвердились, за рулем находился 40-летний местный житель. Его освидетельствование показало семикратное превышение алкоголя в выдыхаемом воздухе. За грубое нарушение законодательства водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку», — рассказал Владимир Севастьянов.

Напомним, сообщить о грубых нарушениях ПДД водителями или пешеходами можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 83729392 или в чат-бот госавтоинспекции: @GIBDDRB_02bot.