В Башкирии владелец Audi Q7 заплатит почти 600 тысяч рублей за пьяное вождение

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Куюргазинского района. Ранее приговором Кумертауского межрайонного суда местного жителя признали виновным по статье «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в октябре 2022 года мужчина управлял автомобилем марки «Ауди Q7» в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее судимым за подобное.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет 6 месяцев, а однако иномарку возвратил владельцу. Не согласившись с этим, гособвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке. Суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал с осужденного в доход государства стоимость имущества в размере почти 600 тысяч рублей.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии пьяный водитель мотоблока вез ребенка в прицепе.