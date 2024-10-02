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2 Октября , 11:00

В Башкирии владелец Audi Q7 заплатит почти 600 тысяч рублей за пьяное вождение

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Куюргазинского района. Ранее приговором Кумертауского межрайонного суда местного жителя признали виновным по статье «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в октябре 2022 года мужчина управлял автомобилем марки «Ауди Q7» в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее судимым за подобное.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет 6 месяцев, а однако иномарку возвратил владельцу. Не согласившись с этим, гособвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке. Суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал с осужденного в доход государства стоимость имущества в размере почти 600 тысяч рублей.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии пьяный водитель мотоблока вез ребенка в прицепе.

Автор:Дарья Субботина
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