В Башкирии за сутки загорелся второй зерноуборочный комбайн. По информации пресс-службы МЧС по РБ, возгорание сельскохозяйственной техники произошло накануне в 10 часу вечера в Куюргазинском районе, вблизи деревни Тюканово 2-е.

Очевидцы сообщили, что огонь быстро охватил технику, находившуюся в поле.

Прибывшие на место пожарные МЧС России и добровольцы пожарной команды Свободинского сельского совета оперативно ликвидировали горение.

«К счастью, пострадавших в результате пожара нет. Дознаватель МЧС России проводит расследование для установления всех обстоятельств произошедшего пожара», — передали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Салаватском районе в поле загорелся комбайн.