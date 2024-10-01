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1 Октября , 16:39

Из-за коробки чипсов уфимцы устроили в магазине потасовку

УМВД по Уфе
Фото:УМВД по Уфе

В полицию Уфы поступило заявление от директора магазина, расположенного по улице Кольцевой. Женщина рассказала, что на нее напал неизвестный и похитил товар. По предварительным данным, вечером в магазин зашли четверо покупателей. Охрана заметила странное поведение компании. В какой-то момент между охранником и одним из посетителей завязалась потасовка. Нападавший достал нож, забрал товар и вместе с приятелями скрылся в неизвестном направлении.

Стражи порядка установили и задержали предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 21-летний местный житель и трое несовершеннолетних. Как выяснили полицейские, подозреваемый не имеет постоянного источника дохода, в день совершения преступления познакомился с тремя 16-летними молодыми людьми. Вместе употребляли спиртные напитки, и у них возник умысел совершить кражу из магазина. В первый раз им это удалось — добычей стала коробка чипсов и спиртное, а во второй — их действия заметил охранник.

21-летнему уфимцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным участникам — подписка о невыезде. По фактам кражи и разбоя возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Уфе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что протаранивший чужие машины ревнивый житель Башкирии мстил своим девушкам.

Видео:УМВД по уфе
Автор:Дарья Субботина
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