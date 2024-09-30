В Уфе штукатур упал с 12 этажа строящегося дома и выжил

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 22-летний работник ООО «Эконом-Дом». По данным пресс-службы ведомства, 27 сентября на территории строящегося многоэтажного дома в квартале жилого микрорайона Инорс, ограниченном улицами Георгия Мушникова, Тухвата Янаби, Новосёлов и Михаила Шолохова в Уфе, штукатур упал с высоты 12 этажа. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, сообщили в ведомстве.

Ранее в Башкирии пожарные спасли из горящего дома 9 человек.