В Башкирии пожарные спасли из горящего дома 9 человек

В Стерлитамаке на улице Артема утром 30 сентября загорелся жилой дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, вспыхнуло домашнее имущество в двухкомнатной квартире на 4 этаже.

Прибывшие пожарные, включившись в аппараты со сжатым воздухом, вывели из опасной зоны 9 человек, в том числе 2 детей. Чтобы легче было дышать, на людей надели специальные маски спасаемых, куда поступал чистый воздух. Также из подъезда самостоятельно эвакуировались 16 человек. Специалисты применили метод тактической вентиляции.

Пожар потушили на площади 8 кв. м. В происшествии никто не пострадал. Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбирается дознаватель МЧС России.