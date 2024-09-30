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30 Сентября , 11:15

В Башкирии пожарные спасли из горящего дома 9 человек

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В Стерлитамаке на улице Артема утром 30 сентября загорелся жилой дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, вспыхнуло домашнее имущество в двухкомнатной квартире на 4 этаже.

Прибывшие пожарные, включившись в аппараты со сжатым воздухом, вывели из опасной зоны 9 человек, в том числе 2 детей. Чтобы легче было дышать, на людей надели специальные маски спасаемых, куда поступал чистый воздух. Также из подъезда самостоятельно эвакуировались 16 человек. Специалисты применили метод тактической вентиляции.

Пожар потушили на площади 8 кв. м. В происшествии никто не пострадал. Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбирается дознаватель МЧС России.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
Автор:Дарья Субботина
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