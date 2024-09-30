В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

В доме многодетной семьи – жителей деревни Новый Актанышбаш Краснокамского района Башкирии произошёл пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожарные выехали по сообщению о возгорании по ул. Нуртдинова. По прибытии огнеборцев горел жилой дом размером 6х6 метров и бревенчатая баня.

Пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 11 человек и 4 единицы техники.

В доме проживала семья с тремя детьми возрастом от 3 до 9 лет. По счастливой случайности никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливает дознаватель МЧС России.