В Башкирии пожарные вынесли из горящей квартиры пострадавшего жильца

В Стерлитамаке из горящей квартиры жилого дома на улице Дружбы спасли 64-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, огонь повредил спальню размером 3×5 м. Огнеборцы ликвидировали возгорание.

«Звеном газодымозащитной службы спасен 64-летний мужчина, с различными термическими ожогами он госпитализирован. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них 4 детей», — сообщили в МЧС по РБ.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель ведомства.

Ранее в Башкирии пожарные спасли из горящего дома 9 человек.