В Башкирии мужчина попытался сам потушить пожар

В Татышлинском районе Башкирии мужчина попытался сам потушить пожар.

На улице Новая деревни Новокайпаново произошел пожар в бревенчатом доме.

Совместными усилиями огнеборцев МЧС России и добровольцами Буль-Кайпановского сельсовета пожар удалось потушить, сообщает пресс-служба МЧС республики.

При самостоятельном тушении пожара 35-летний мужчина надышался едким дымом и обратился в больницу, после осмотра и оказания первой помощи от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.