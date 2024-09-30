На вокзале Екатеринбурга задержали разыскиваемого за кражу жителя Башкирии

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга транспортные полицейские задержали 33-летнего жителя Башкортостана, находившегося в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, в минувшую пятницу сотрудники полиции на станции Екатеринбург-Пассажирский по ориентировке коллег из ОП-11 УМВД России по Уфе задержали 33-летнего жителя Башкортостана, находившегося в федеральном розыске.

Мужчину, схожего по приметам, указанным в ориентировке, транспортные полицейские увидели при посадке на поезд Владивосток — Москва. Его доставили в дежурную часть линейного отдела. Полицейские выяснили, что официально не трудоустроенный мужчина действительно находится в розыске за кражу денег с банковской карты. Обвиняемый не явился на судебное заседание по уголовному делу, после чего суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и мужчину объявили в розыск.

Месяц он скрывался от органов исполнения наказаний. Из Екатеринбурга намеревался уехать в Нижний Новгород в надежде, что так ему удастся избежать наказания. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ в 2022 году. Его поместили в СИЗО, в ближайшее время будет этапирован в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ.

Ранее полицейский не дал жительнице Башкирии продать квартиру из-за аферистов.