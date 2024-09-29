В Уфе спасатели сообщили итоги 184-го дня поисков пропавшего подростка

В Уфе уже полгода ищут бесследно пропавшего 14-летнего Дамира Адигамова. В 184-й день спасатели УГЗ города обследовали на катере 16 км акватории и береговой линии реки Белой. Также они осмотрели с помощью багра 30 кв. м завалов мусора и топляка. Мальчика пока так и не нашли.

Напомним, вместе с 13-летним другом Дамир пропал 30 марта в районе оздоровительного лагеря «Чайка». Тело его товарища было найдено в конце мая.

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