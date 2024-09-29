В Башкирии в двух ДТП погибли водители автомобилей. Один из смертельных дорожных инцидентов произошел накануне в Белокатайском районе.



Около 9 часов вечера на перекрестке улиц Школьная и Советская села Старобелокатай 60-летний житель Свердловской области, управляя «Ниссан Террано», не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

Второй случай произошел сегодня утром в Салаватском районе, на 38 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.

По информации региональной госавтоинспекции, 20-летний водитель «ВАЗа» 10-й модели, двигаясь со стороны Кропачево в сторону села Месягутово, допустил наезд на припаркованный автомобиль такой же модели.



«В результате дорожной аварии водитель первой автомашины и три его пассажира получили различные травмы. 36-летний водитель припаркованного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.



По факту обоих ДТП начато разбирательство, устанавливаются обстоятельства произошедшего.