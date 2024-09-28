Волонтеры Башкирии ищут мужчину в черной кепке

В Башкирии 26 сентября пропал без вести 67-летний житель села Тюрюшево Буздякского района Валерий Халиков. Об этом передает «Лиза Алерт РБ».

По данным волонтеров, мужчина был одет в черную болоньевую жилетку, темно-коричневый свитер с капюшоном, темно-синюю футболку, синие рабочие штаны, черные галоши и черную кепку.

Среди других примет исчезнувшего — рост 182 см, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

Всех, кому известно о возможном местонахождении сельчанина, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее в Уфе спасатели сообщили итоги 181-го дня поисков пропавшего подростка.