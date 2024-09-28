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28 Сентября , 09:43

В Башкирии спасатели помогли травмированному охотнику

Гульфия Акулова
Фото:Гульфия Акулова

Накануне ночью жительница Башкирии сообщила спасателям, что рядом с деревней Кудашево Кулгунинского сельсовета (Ишимбайский район)  39 летний мужчина во время охоты сломал позвоночник и не может сам передвигаться. Она попросила найти его и оказать помощь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Ситуация осложнялась тем, что проезда к месту происшествия не было, сотовая связь была недоступна. К поискам подключился знакомый пострадавшего, который мог знать его местонахождение, так как они охотятся на одном месте. Около 3.00 мужчина сообщил, что нашел пострадавшего. Спасатели республиканского госкомитета по ЧС из Кумертау вместе с фельдшером поехали в лес, на квадроцикле. Утром пострадавшего доставили в больницу Стерлитамака.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как удалось потушить пожар в Бирске.

Автор:Роман Якимчук
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