За сутки в Башкирии поступило 28 сообщений о мошенничестве

В дежурные части органов внутренних дел республики за поступило 28 сообщений о мошенничестве. Около 13 миллионов рублей перевели жители республики мошенникам за минувшие сутки, сообщает МВД по РБ.



В полицию Иглинского района с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с ней связались якобы сотрудники банка. Звонившие предложили пенсионерке дополнительный заработок – инвестирование в электронную валюту. Мошенники открыли сельчанке «личный накопительный счет» и убедили оформить кредит, чтобы внести туда полученные средства. Доверившись злоумышленникам, женщина последовала их советам. Сумму в размере более миллиона рублей потерпевшая перевела якобы на свой кошелек, но разбогатеть так и не получилось.

В отдел полиции №1 Уфе обратилась 62-летняя пенсионерка. Уфимка рассказала, что ей в одном из мессенджеров поступило сообщение с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником Госуслуг и сообщил о том, что личными данными заявительницы завладели злоумышленники и сейчас они пытаются оформить кредит. Через пару минут последовал звонок якобы от банковского работника, который убедил заявительницу оформить «встречный» кредит для того, чтобы перекрыть ранее поданные заявки. Последовав указаниям, женщина перевела аферистам 975 тысяч кредитных средств.