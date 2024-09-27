В Уфе сообщение в чат-боте ГАИ помогло задержать пьяного водителя

Накануне в Уфе неравнодушный гражданин сообщил в чат-бот Госавтоинспекции, что на улице Гвардейской двигается нетрезвый водитель за рулем «Лады Нива», сообщил в соцсетях главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.



Информация была передана инспекторам городского Полка ДПС. Оперативные и профессиональные действия полицейских привели к задержанию правонарушителя.



Подозрения подтвердились. За рулем находился нетрезвый 43-летний уфимец. Его освидетельствование показало наличие 1.213 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.



За грубое нарушение законодательства водитель был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку.



Стоит отметить, видео после задержания в чат-бот Госавтоинспекции скинул другой очевидец, который также заметил неадекватное поведение водителя на парковке.