В Башкирии волонтеры сообщили о поисках 13-летней Снежаны Латыповой. Жительница Кумертау 26 сентября не вернулась домой после школы, сообщили волонтеры в группе »Поисково-спасательный отряд ARTUS» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка была одета в красную куртку, синие спортивные штаны, кроссовки.

Приметы ребенка: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, до плеч, глаза карие.

С собой у девочки были бежевый шопер, синий пакет.

«Если вам известна какая-либо информация о её местонахождении, просьба сообщить по телефонам 8-937-49-05-100, 102 или 112», — обратились добровольцы к гражданам.

Ранее в Уфе спасатели сообщили итоги 181-го дня поисков пропавшего подростка.