Самолет, летевший из Уфы в Минеральные Воды, получил угрозу об уничтожении

Сразу три российских самолета получили угрозы об уничтожении, поступившие предупреждения были на английском языке. Об этом сообщает Baza. По данным Telegram-канала, все самолеты в момент получения угрозы находились над южными регионами РФ. Предупреждения поступили на аварийной частоте.

Первыми такое сообщение получили пилоты «Боинга» 737-800 авиакомпании «Победа». Экипажу на аварийной частоте поступило сообщение от неизвестных на английском языке: «Покиньте воздушное пространство, или будете уничтожены». Командир воздушного судна принял решение продолжить заход на посадку и благополучно приземлился во Владикавказе.

Вскоре пилоты ещё двух гражданских самолётов сообщили о получении той же угрозы.

По словам пилота Суперджета авиакомпании «Азимут», летевшего из Уфы в Минеральные Воды, он прослушал аналогичное сообщение примерно в тот же момент, что и пилоты «Боинга».

Затем предупреждение получил экипаж борта «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Анталью. По словам командира воздушного судна, им также сообщили, что они «приближаются к запретной территории».

Все самолёты спокойно долетели до своих пунктов назначения. По данным канала «Авиаторщина», сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, откуда шёл подозрительный сигнал.