«Незабываемая ночь» с девушкой по вызову стоила жителю Башкирии 3 млн рублей

В Уфимском районе в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний местный житель. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, заявитель вечером, находясь у себя дома, захотел плотских утех. На просторах интернета мужчина нашел тематический сайт и выбрал понравившуюся девушку. Для заказа сельчанин позвонил по указанному номеру, где с ним на связь вышел «менеджер салона» по предоставлению услуг. Лжеработник объяснил, что за выбранную девушку необходимо внести предоплату в размере 3,5 тысячи рублей, что клиент и сделал.

Однако собеседник сообщил, что во время оплаты возникли технические неполадки, из-за чего оплату нужно произвести заново, но уже в размере 85 тысяч рублей. Потерпевший настолько сильно желал провести вечер в приятной компании девушки, что охотно выполнял все указания аферистов.

После нескольких переводов у потерпевшего возникли подозрения в обмане, но звонок «директора» их развеял. Обсуждение заказа и дальнейшие переводы денежных средств продолжались до тех пор, пока банковские карты заявителя не оказались заблокированы. После того, как он сообщил об этом аферистам, они признались, что все это время «разводили» доверчивого гражданина. В общей сложности потерпевший перевел мошенникам около 3 млн рублей личных накоплений.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Башкирии перевела мошенникам 860 тысяч рублей.