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26 Сентября , 19:29

Жительница Башкирии перевела мошенникам 860 тысяч рублей

В полицию Туймазинского района обратилась 39-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников. По словам женщины, злоумышленники связались с ней днем, выдав себя за сотрудников компании, занимающейся удаленным заработком.

Предложив женщине заработать на партнерских программах от банка, работая с клиентами и обслуживая их, мошенники убедили ее положить на специальный «заработный» счет 5 тысяч рублей. Женщина, заинтересовавшись предложением, была связана с так называемым "консультантом по работе", который обещал помочь вывести заработанные деньги со счета.

В ходе телефонного разговора аферисты узнали, что у женщины есть личные накопления на счету в одном из банков, и предложили ей конвертировать их в валюту, совершая переводы на специальные счета. Женщина перевела мошенникам более 860 тысяч рублей. Она даже успела оформить кредитную карту и планировала перевести деньги с нее, однако вовремя ее остановил муж. Мужчина объяснил супруге, что она стала жертвой мошенничества.

Автор:Сергей Николаев
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