Житель Башкирии прямо на улице совратил школьницу

Житель Благовещенского района, будучи пьяным, в апреле этого года прямо на улице около многоквартирного дома стал приставать к девочке «с целью удовлетворения своей сексуальной потребности». При этом мужчина знал, что ей нет 16 лет.

«Умышленно, по обоюдному согласию, без применения физического и психологического насилия совершил в отношении последней развратные действия. Подсудимый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся», — сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным по статье «развратные действия» и назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Мужчине нельзя покидать территорию Благовещенского района.

Ранее в Уфе извращенец за рулем иномарки устроил разврат на дороге.