В Башкирии во встречном ДТП погибла женщина-водитель

В Иглинском районе накануне вечером на 22 км автодороги Уфа – Иглино – Красная Горка столкнулись встречные «Шкода Октавия», под управлением 53-летней женщины, и «Лада Ларгус», за рулём которой находился 68-летний житель Нуримановского района.

Водитель «Шкоды» скончалась до приезда скорой помощи. Водитель «Лады Ларгус» и его 58-летняя пассажирка госпитализированы в медучреждение.

Госавтоинспекторы выясняют причины и обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии в ДТП погиб мотоциклист.