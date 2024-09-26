В Башкирии раскрыли новую финансовую пирамиду: полиция ищет потерпевших

Сотрудники МВД по Башкортостану пресекли деятельность мошеннической финансовой пирамиды Club Exchange. Они задержали 33-летнего обвиняемого, который вовлекал людей в псевдоинвестиционный проект, обещая им высокую прибыль. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». 33-летнему мужчине предъявлено обвинение.

По версии следствия, он вместе с руководством Club Exchange вовлекал людей в финансовую пирамиду, чтобы заработать на доверчивых гражданах. Они обещали высокие проценты доходности от вложений в «валютные операции», которые на самом деле не проводились. Деньги, которые некоторые пользователи смогли вывести, обеспечивались вложениями других людей, которые также вкладывали в псевдоинвестиционный проект деньги.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Установлено несколько десятков потерпевших. ГСУ МВД по РБ продолжает устанавливать весь круг потерпевших от действий Club Exchange. Если вы участвовали в этом проекте, просим обратиться в Главное следственное управление МВД по РБ или по телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92», — обратились к гражданам в пресс-службе МВД по РБ.