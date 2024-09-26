В Башкирии главврач спас своего сотрудника от мошенников

В Стерлитамаке главный врач спас своего сотрудника от мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 55-летний медработник получил сообщение от «главного врача», в котором его просили связаться со «следователем» из минздрава. Мошенники убедили мужчину, что на него пытаются оформить кредит, и чтобы защититься от этого, нужно взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Но вовремя позвонила супруга и рассказала о ситуации главному врачу.

Полицейские остановили мужчину в банке, когда он уже собирался оформлять кредит. Благодаря бдительности главврача и полиции, мужчина осознал, что едва не лишился более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.