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26 Сентября , 15:00

В Башкирии главврач спас своего сотрудника от мошенников

МВД по РБ Главный врач городской клинической больницы №1 в Стерлитамаке Ильшат Яппаров
Главный врач городской клинической больницы №1 в Стерлитамаке Ильшат ЯппаровФото:МВД по РБ

В Стерлитамаке главный врач спас своего сотрудника от мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 55-летний медработник получил сообщение от «главного врача», в котором его просили связаться со «следователем» из минздрава. Мошенники убедили мужчину, что на него пытаются оформить кредит, и чтобы защититься от этого, нужно взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Но вовремя позвонила супруга и рассказала о ситуации главному врачу.

Полицейские остановили мужчину в банке, когда он уже собирался оформлять кредит. Благодаря бдительности главврача и полиции, мужчина осознал, что едва не лишился более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

Автор:Дарья Субботина
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