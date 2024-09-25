Жительница Уфы, пытаясь оформить страховку, лишилась 800 тысяч рублей

В отдел полиции № 2 по городу Уфе обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что попала на уловку мошенников, которые предложили ей оформить медицинскую страховку. Злоумышленники позвонили утром с неизвестного номера и представились сотрудниками страховой компании.

В ходе разговора, женщина продиктовала им код, пришедший в СМС-уведомлении. Спустя время на телефон уфимки поступили новые звонки, на этот раз мошенники представились сотрудниками Госуслуг, ФСБ и Центрального банка России. Аферисты убедили женщину, что во избежание кражи денег ей нужно срочно перевести на специализированный счет в банке почти 800 тысяч рублей.

Таким образом, уфимка передала в руки мошенникам нужную сумму, оставшись без страховки и без денег.