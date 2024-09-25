В Уфе спасатели ищут пропавшего без вести подростка 179-й день

В Уфе продолжаются поиски пропавшего в марте Дамира Адигамова. Итоги 179-го поискового дня подвели спасатели управления гражданской защиты города. Накануне они совместно с сотрудниками ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС на плавсредствах обследовали 68 км акватории реки Белой.

Сотрудники УГЗ Уфы осмотрели 7 км береговой линии, а водолазы УГЗ Уфы и МЧС России обследовали 12 000 кв. метров акватории реки Белой. Ребенка пока так и не нашли.

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