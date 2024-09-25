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25 Сентября , 10:42

В Уфе подросток подозревается в совершении ДТП с гибелью женщины

ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ

Ленинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего уфимца по подозрению в совершении преступления по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в августе этого года подозреваемый вечером ехал за рулем «Дэу Нексии» без водительских прав. Он совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части на улице Карьерной, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевшую доставили в больницу, где впоследствии она скончалась от полученных телесных повреждений. Вскоре подростка нашли и задержали сотрудники полиции.

«Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», — проинформировали в ведомстве.

Автор:Дарья Субботина
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