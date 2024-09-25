В Уфе 10-летнего велосипедиста сбил пожилой водитель «Лексуса»

В Уфе вечером 24 сентября на улице Аксакова 75-летний водитель автомобиля «Лексус NX200» при повороте во двор дома № 67 по улице Свердлова допустил наезд на 10-летнего велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции, подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу, где ему оказали медпомощь. После этого его под присмотром родственников отпустили домой.

По факту ДТП полицейские начали административное расследование.

Ранее в Башкирии в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист.