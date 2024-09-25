В Башкирии в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист

Сотрудники госавтоинспекции города Октябрьского выясняют обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла накануне вечером на Московском проспекте. По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем «Киа Рио», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с мотоциклом «Хонда».

В ДТП 44-летний водитель двухколесного транспортного средства от полученных телесных повреждений скончался в медучреждении. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

Ранее в Уфе 16-летний мопедист угодил под колеса иномарки.