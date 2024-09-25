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25 Сентября , 11:49

В Башкирии виновные в гибели девочки заплатят ее матери компенсацию

СУ СКР по РБ
Фото:СУ СКР по РБ

Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобу потерпевшей и представление прокурора, которые не согласились с решением Бижбулякского межрайонного суда. Из материалов гражданского дела следует, что 20 июля 2021 года на девочку под воздействием ветра обрушилась кровля коммерческого здания, расположенного в селе Бижбуляк. Ей был причинен тяжкий вред, 7 августа пострадавшая скончалась в больнице.

Верховный суд РБ, отменяя решение Бижбулякского межрайонного суда, признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью сособственников торгового центра и подрядчика монтажных работ кровли здания доказанной, сослался на материалы уголовного дела, заключения судебно-строительной и судебно-медицинской экспертиз и взыскал с ответчиков в пользу матери погибшей в совокупности 2,8 млн рублей.

При этом судебная коллегия отметила, что сильный ветер, который был зафиксирован в этот день районе Бижбуляка, не освобождает ответчиков как от соблюдения норм и правил при монтаже кровли, так и от проверки её безопасности.

Ранее в минздраве Башкирии сообщали, что состояние 14-летней Насти оставалось крайне тяжелым, без динамики. Она находилась под наблюдением специалистов клиники Леонида Рошаля и врачей из Израиля.

Автор:Дарья Субботина
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