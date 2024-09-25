В Башкирии осужден водитель, совершивший «пьяное» ДТП с полицейской машиной

Абзелиловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего жителя Баймака. Судом установлено, что после распития спиртных напитков подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности и не имея водительского удостоверения, со своим другом решили покататься.

На встречу им попалась патрульная машина ДПС, которая развернулась и ехала за ними. Подсудимый поняв это прибавил скорость и направился в сторону выезда из г.Баймак.

Патрульная машина с включенными проблесковыми маячками и спецсигналов преследовала их и требовала остановиться. Подсудимый не захотел останавливаться по требованию стражей порядка и спровоцировал погоню. Началась погоня. Нарушитель ехал со скоростью 100-110км.в час, создавал опасность для других автомобилистов. Так они доехали до Абзелиловского района, к погоне присоединилась ещё одна патрульная автомашина УАЗ-патриот, но даже это не остановило лихача. Он совершал опасные маневры объезда и продолжал двигаться с повышенной скоростью.

Не доезжая до с. Бурангулова Абзелиловского района лихач обнаружил, что закончился бензин и двигатель заглох, увидев остановку он резко повернул на право и произошло столкновение с патрульной машиной Рено Логан. Автомобиль остановился. Подсудимый испугался и прыгнул на заднее сиденье, двери были заблокированы, сотрудники разбили задние стекла и вытащили водителя и пассажира. Во время задержания выяснилось, что водитель был пьян. Он также ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишён был права управления транспортными средствами.



В судебном заседании подсудимый вину в совершенном деянии признал полностью.

Оценив обстоятельства совершения преступления подсудимым, суд наряду с назначенным наказанием в виде обязательных работ и лишением права на управление транспортными средствами, принял решение о конфискации автомобиля, которым управлял подсудимый в момент совершения преступления, в доход государства.