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25 Сентября , 15:00

Уфимец из-за мигрантов пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого 34-летнего жителя Уфы. Он обвиняется в преступлении по статье «дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, общее покровительство и попустительство по службе».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в июле 2024 года во время рейдов правоохранители задержали троих иностранных граждан за нарушение режима пребывания на территории России. Подсудимый, чтобы освободить мигрантов для продолжения их трудовой деятельности на строительном объекте в Нефтекамске, передал должностному лицу УФСБ России по РБ 90 тысяч рублей. Уфимца задержали с поличным.

Суд переквалифицировал статью на «покушение на дачу взятки должностному лицу». Подсудимый с предъявленным обвинением согласился в полном объеме. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть 900 тысяч рублей. Приговор суда пока в законную силу не вступил.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии задержаны глава отдела полиции города Октябрьского и его заместитель.

Автор:Дарья Субботина
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