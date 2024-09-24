Житель Башкирии сжег не ту баню

В Стерлитамакском районе в полицию обратился житель села Помряскино. Он заявил о пожаре на улице Центральной. Вместе с огнеборцами по сообщению прибыли сотрудники полиции. Оказалось, что около жилого дома горела баня.

Установлено, что был совершен поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Стерлитамакскому району установили подозреваемого в совершении преступления — 40-летнего жителя Стерлитамака.

Предварительно, он выполнял заказ своего знакомого. 41-летний житель деревни Байрак прекратил общение с родственниками, на чьей территории самостоятельно построил баню. Распивая спиртные напитки со своим знакомым, мужчина вспомнил о своей обиде: он построил баню, но пользуется ею кто-то другой. Тогда предложил знакомому поджечь ее — чтобы никому не досталась. Однако исполнитель перепутал постройки и поджег баню соседа.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются точные обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.