В Уфе полиция разбирается в ситуации с присвоением денег шоуменом

Свадебный ведущий, известный по выступлению в командах КВН «Лица Республики» и «Парни из Уфы», мог присвоить деньги двух пар молодоженов — шоумен перестал выходить на связь. Как сообщается в телеграм-канале «Честно говоря», по словам обманутых молодых людей, предварительно, речь идет о более чем 300 тыс. рублей.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали ситуацию.

«В отдел полиции № 3 УМВД России по Уфе поступило заявление о том, что молодой человек взял предоплату за проведение праздничного мероприятия и не явился в назначенный день. На данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.