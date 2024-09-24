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24 Сентября , 15:10

В Уфе директора организации осудили за коммерческий подкуп

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «КомплексСтрой» по статье «коммерческий подкуп за заведомо незаконное действие в крупном размере». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2022 года между филиалом ООО «РН-Транспорт» и компанией был заключен договор ремонта здания. В связи с выявленными нарушениями при выполнении работ, контрагентом инициировано внутреннее расследование.

Тогда в январе 2023 года руководитель фирмы предложил передать главному специалисту по экономической безопасности заказчика деньги — 300 тысяч рублей за искажение результатов проверки. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов при передаче части денег в размере 30 тысяч рублей.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор:Дарья Субботина
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