Уфимец попался на покупке «прослушки»

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «незаконное приобретение запрещённых технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале этого года мужчина приобрел через интернет специальные технические средства с функцией скрытой аудиозаписи под видом GSM-трекеров. При этом он заведомо знал, что устройства предназначены для скрытого получения информации, что запрещено в гражданском обороте без получения соответствующей лицензии.

Обвиняемый признал свою вину, ранее уже был судим за аналогичные деяния. Сейчас уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.