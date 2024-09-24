Под Уфой в крупном пожаре сгорели три дома, гаражи и две машины

В Уфимском районе сегодня ночью в селе станции Юматово произошел крупный пожар. Когда пожарные прибыли на место, горели три одноэтажных дома и три гаража, а также два легковых автомобиля Mitsubishi Lancer и «ВАЗ-2114».

К тушению привлекались пожарные МЧС России, госкомитета РБ по ЧС и муниципальной пожарной охраны Уфы — 21 человек и семь единиц техники. Совместными усилиями пожар удалось потушить. В инциденте никто не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России, сообщили в ведомстве.