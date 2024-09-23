Жителя Башкирии осудили за стрельбу по окнам жилого дома

Кушнаренковский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего жителя села Матвеево. Как сообщили в пресс-службе суда, в июне этого года мужчина из личной неприязни, чтобы вызвать чувство страха у семьи потерпевших, выстрелил один раз из охотничьего ружья в воздух, а затем еще два раза — в окна их жилого дома. Затем он покинул место происшествия.

От произведенных выстрелов стеклопакеты окон разбились, в связи с чем потерпевшему был причинен ущерб на сумму 8300 рублей. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Просил суд учесть, что он таким образом защищал свою семью, поскольку в этот же день его избили на кладбище и угрожали его семье родственники потерпевшего. Он также принес свои извинения потерпевшему и возместил материальный и моральный вред.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.