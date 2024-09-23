В Уфе мужчину арестовали за убийство спустя почти 30 лет

В Уфе находившийся в розыске мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном 1996, заключен под стражу. Как сообщает пресс-служба следкома, обвинение предъявлено ранее судимому жителю Смоленской области.

По версии следствия, в апреле 1996 года между обвиняемым и его знакомым с одной стороны, и двумя мужчинами с другой произошел конфликт в подъезде дома на улице Комсомольской. Мужчины вышли выяснить отношения на улицу, где в ходе завязавшейся потасовки обвиняемый несколько раз выстрелил в одного из оппонентов, попав ему в живот. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, а обвиняемый покинул страну, уехав в Грузию, где сменил фамилию, получив новые документы.

Впоследствии мужчина вернулся в Россию, обосновался в Смоленской области, женился и взял фамилию супруги.

В 2024 году следователями и криминалистами регионального управления СК России совместно с оперативниками МВД республики вновь проанализированы материалы дела, проверены лица, осужденные к лишению свободы, в том числе по антропометрическим данным, в результате установлено сходство разыскиваемого лица с обвиняемым, который был осужден за разбойное нападение и похищение человека.

Свидетели опознали в мужчине разыскиваемого лица и после предъявления собранных доказательств фигурант сознался в содеянном.

В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.