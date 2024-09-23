Пожилая уфимка осталась без жилья из-за мошенников

71-летняя жительница Уфы продала квартиру и отдала деньги мошенникам. Злоумышленники убедили ее, что неизвестные оформили на ее имя кредит на крупную сумму денег, и в том, что якобы у нее не осталось выбора, как только продать квартиру.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, началось с того, что в середине августа этого года уфимке через популярный мессенджер начали названивать неизвестные лица с одним желанием — «защитить» ее деньги от мошенников. Сначала они представлялись сотрудниками правоохранительных структур, затем работниками Росфинмониторинга. Последний звонок ей поступил от якобы заместителя главного врача городской клинической больницы, где она раньше работала. Все звонившие говорили пожилой женщине одно и то же: якобы неизвестные лица пытаются оформить на нее кредит.

Пенсионерке предложили как можно быстрее самой оформить кредитный договор и перевести деньги для сохранности на так называемые безопасные счета. Она выполнила указания, отправив мошенникам несколько сотен тысяч рублей. После этого пожилой женщине сообщили об оформлении на ее имя кредита на сумму более одного миллиона рублей. Для спасения от опасной ситуации, ей предложили ввести аферистов в заблуждение и оформить «фиктивный договор купли-продажи» квартиры, а вырученные деньги снова сохранить на безопасных счетах. Пенсионерку убедили, что на самом деле квартира останется в ее собственности. Женщине удалось быстро продать жилье за более чем 4 миллиона рублей. Деньги она перевела мошенникам через банкомат, а поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности всех злоумышленников, которые могут быть причастны к хищению денежных средств, проверяется законность сделки по купли-продажи квартиры.

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