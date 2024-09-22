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22 Сентября , 12:43

В Башкирии задержали юного угонщика «ГАЗели»

В Учалинском районе полицейские задержали 17-летнего угонщика «ГАЗели», сообщил в телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

«В полицию обратился 43-летний мужчина и сообщил, что накануне у него угнали „ГАЗель“. Потерпевший пояснил, что оставил открытую машину с ключами возле своего дома на ул. Чкалова села Учалы», — рассказал Севастьянов.

Вечером, не обнаружив свою «ГАЗель», мужчина обратился за помощью в полицию. Благодаря оперативным действиям, полиция вскоре установила подозреваемого и местонахождение угнанного автомобиля.

Как выяснилось, за рулем грузовика находился студент второго курса местного колледжа. По его словам, он проходил мимо и заметил, что «ГАЗель» открыта. Внутри салона он нашел ключи. Проехав около 200 метров, машина съехала в овраг, и угонщик, бросив транспорт, вернулся к себе в общежитие.

«Как оказалось, молодой человек ранее уже угонял транспорт. Суд состоится в октябре этого года, однако это его не остановило повторно совершить аналогичное преступление. В отношении подозреваемого снова возбуждено уголовное дело об угоне», — заключил главный госавтоинспектор Башкирии.

Автор:Галина Бахшиева
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