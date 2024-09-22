Новости Башкортостана и Уфы
92.58
0
103.38
0
74.49
-0.39
7+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
22 Сентября , 17:12

В Башкирии второй обвиняемый в хулиганстве уфимец арестован

Второй обвиняемый в хулиганстве, совершенном группой лиц в Иглинском районе, заключен под стражу.

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ предъявлено обвинение жителю города Уфы в совершении хулиганства. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба следкома республики.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в июле 2024 года в селе Кудеевский обвиняемые стали предъявлять претензии одной семье из-за того, что они решили искупаться в водоеме, который предназначен для платной рыбалки. В дальнейшем, используя как малозначительный повод ранее возникшие противоречия, фигуранты вместе со знакомыми проследили за семьей до их дома, где вступили с ними в открытый конфликт, устроив драку с применением металлического прута и угрожали пистолетом. В результате участникам конфликта причинены телесные повреждения, а также нарушен общественный порядок и спокойствие жителей села.

Ранее первому фигуранту по аналогичному обвинению на время расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия в целях дачи действиям всех участников конфликта надлежащей правовой оценки.

Автор:Рустем Сагитов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru