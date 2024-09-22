В Башкирии второй обвиняемый в хулиганстве уфимец арестован

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ предъявлено обвинение жителю города Уфы в совершении хулиганства. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба следкома республики.



Как сообщалось ранее, по версии следствия, в июле 2024 года в селе Кудеевский обвиняемые стали предъявлять претензии одной семье из-за того, что они решили искупаться в водоеме, который предназначен для платной рыбалки. В дальнейшем, используя как малозначительный повод ранее возникшие противоречия, фигуранты вместе со знакомыми проследили за семьей до их дома, где вступили с ними в открытый конфликт, устроив драку с применением металлического прута и угрожали пистолетом. В результате участникам конфликта причинены телесные повреждения, а также нарушен общественный порядок и спокойствие жителей села.

Ранее первому фигуранту по аналогичному обвинению на время расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия в целях дачи действиям всех участников конфликта надлежащей правовой оценки.